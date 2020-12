O Aston Villa-Newcastle, jogo da Liga inglesa que estava marcado para a próxima sexta-feira, foi adiado devido ao «aumento significativo» de casos registados no centro de treinos do Newcastle.

Em comunicado, os Magpies informam que vários jogadores e membros do staff estão em isolamento depois de terem testado positivo à covid-19 nos últimos dias. Por isso, e para conter de forma mais eficaz a propagação do vírus, o centro de treinos foi também encerrado temporariamente.

Por não ter condições para treinar em grupo, o Newcastle soliticou o adiamento do próximo jogo, pedido que a Premier League aceitou, sem designar ainda uma nova data.

Os Magpies não revelam o números de jogadores e elementos do staff infetados com o novo coronavírus, mas no fim de semana informações avançadas pela Sky Sports davam conta de cinco diagnósticos positivos, registo que será agora superior tendo em conta o «aumento significativo» mencionado pelo Newcastle no comunicado.