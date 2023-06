A liga inglesa manifestou-se «chocada» pela forma como o árbitro inglês Anthony Taylor e a respetiva família foram pressionados e insultados por adeptos da Roma, no regresso a casa, depois da final da Liga Europa conquistada pelo Sevilha.

«Estamos chocados e consternados com o inaceitável abuso que foi dirigido a Anthony Taylor e à sua família quando voltaram da final da Liga Europa», começa por destacar a Premier League num comunicado.

O árbitro inglês, que já tinha sido insultado por José Mourinho, na garagem do estádio, foi depois rodeado por adeptos da Roma e teve de refugiar-se numa sala privada do Aeroporto de Bucareste.

«Ninguém deveria ter de passar por aquele comportamento indesculpável que ele teve de suportar ontem. O Anthony é um dos nossos árbitros mais experientes e talentosos e estamos totalmente solidários com ele e com a sua família», refere ainda a Premier League.

