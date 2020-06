O Liverpool atropelou o Blackburn Rovers esta quinta-feira com uma goleada por 6-0 em jogo de preparação para o regresso da Premier League previsto para daqui a dez dias.

Sadio Mané, Naby Keita, Takumi Minamino, Joël Matip, Ki-Jana Hoever e Leighton Clarkson marcaram os golos da equipa de Jürgen Klopp frente ao adversário do segundo escalão.

Um jogo-treino à porta fechada com três golos em cada metade com o treinador alemão a promover sete alterações, dando minutos a muitos jovens da formação da equipa de Anfield.

Recordamos que o Liverpool, com 25 pontos de vantagem no topo da classificação da Premier League, visita o vizinho Everton, no próximo dia 21, no regresso da liga inglesa.