Em entrevista ao Mundo Deportivo, o presidente do At. Madrid, Enrique Cerezo, falou sobre o regresso da Liga dos Campeões, e sobre uma eventual atribuição do título caso não seja retomada a competição.

«Ainda há algumas eliminatórias por jogar, os quartos de final, as meias-finais e a final. Nós percebemos a tentativa da UEFA em centralizar todos estes jogos numa cidade. Nada é certo ainda, e até ser oficial é só falar por falar…» afirmou o presidente colchonero, cujo estádio é uma possibilidade para disputar a final da prova.

«No caso hipotético de a competição não ser jogada devido ao coronavírus, o campeão devia ser quem venceu o anterior campeão» concluiu Cerezo.

Recorde-se que o At. Madrid venceu o campeão em título Liverpool depois de ter eliminado os ingleses no prolongamento, num jogo de loucos em Anfield que acabou com 3-2 a favor da equipa da de João Félix.