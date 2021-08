Dificilmente Romelu Lukaku poderia pedir um melhor regresso ao Chelsea. O avançado belga foi titular nos blues foi figura no triunfo sobre o Arsenal, no dérbi londrino.

O avançado contratado ao Inter Milão inaugurou o marcador aos 15 minutos, num lance em que mostrou muito do que são as suas principais armas: força a segurar a bola de costas para a baliza, potência e velocidade para ganhar aos defesas contrários e eficácia em frente à baliza.

Com Cedric Soares no onze titular escolhido por Arteta e Nuno Tavares no banco – entrou aos 66m -, o Arsenal viu o Chelsea aumentar a vantagem ainda na primeira parte, com Reece James a apontar o 2-0 aos 35m.

Com o campeão europeu confortável na partida, o Arsenal não conseguiu nunca incomodar o Chelsea e somou a segunda derrota consecutiva no arranque da Premier League, uma semana antes de defrontar… o Manchester City, campeão inglês.

Já o Chelsea somou a segunda vitória e lidera, juntamente com Liverpool, que defronta na próxima ronda.