O Tottenham somou a segunda vitória na Premier League ao bater o Wolverhampton, no Molineux, por 1-0, em jogo da segunda jornada da Premier League.



No regresso de Nuno Espírito Santo a uma casa que foi sua durante quatro anos, os «spurs» conseguiram uma entrada de sonho. José Sá, um dos quatro portugueses de início juntamente com Semedo, Neves, Moutinho e Trincão, travou em falta dentro da área Dele Alli aos oito minutos. Com Harry Kane no banco, habitual cobrador dos pontapés de penálti, o médio inglês assumiu a responsabilidade e fez o 1-0.



Em vantagem no marcador, os londrinos permitiram que a «alcateia» de Bruno Lage assumisse o jogo. Não faltaram, de resto, oportunidades ao Wolverhampton não só para empatar como inclusive para ganhar o encontro.



Nuno Espírito Santo, que lançou Harry Kane aos 72 minutos, bem pode agradecer a Hugo Lloris por ter saído do Molineux com o triunfo. O campeão do Mundo francês fez uma mão cheia de defesas de qualidade perante as tentativas de Trincão, Traoré e Jiménez.



Bruno Lage lançou Fábio Silva aos 83 minutos e o jovem avançado esteve perto de igualar a contenda, mas Lloris brilhou (novamente) e ofereceu os três pontos aos «spurs». O Tottenham igualou Brighton e Liverpool com seis pontos no topo da classificação enquanto o Wolverhampton continua sem somar pontos.