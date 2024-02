Luke Shaw lesionou-se com gravidade, deverá falhar o resto da temporada do Manchester United e estará mesmo em risco de falhar a fase final do Euro2024 no próximo verão, segundo informou esta quarta-feira o clube de Old Trafford.

Em comunicado, o clube inglês explicara que o lateral de 28 anos voltou a sofrer um problema muscular e que deverá ficar fora dos relvados «alguns meses», adiando informações mais precisas para depois dos exames que irão ser realizados nos próximos dias para averiguar a real gravidade da lesão.

O internacional inglês, que tem apenas quinze jogos em todas as provas esta temporada pelo Manchester United, teve de ser substituído no último jogo, ainda durante os descontos da primeira parte do embate com o Luton Town (2-1).

A lesão de Shaw poderá também afastar o jogador do próximo Campeonato da Europa, que vai decorrer entre 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha, em que a Inglaterra aparece com o estatuto de vice-campeã, numa competição em que vai defrontar a Sérvia, Dinamarca e Eslovénia.