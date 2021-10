As boas exibições regulares continuam longe de Old Trafford e a contestação de Ole Gunnar Solskjaer continua a aumentar, mas, para já, não há pistas de que a administração dos red devils esteja a pensar em abdicar do técnico norueguês.

Pelo contrário. Esta segunda-feira, o clube de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot anunciou a renovação de contrato de Mike Phelan, treinador adjunto de Solskjaer.

O inglês de 59 anos regressou ao United quando Solskjaer assumiu o comando da equipa, também ele de regresso, e agora fica com um vínculo válido até 2024.