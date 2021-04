Depois de cinco vitórias consecutivas, o Manchester United voltou a marcar passo na Premier League.

Meses após a goleada por 6-2 sobre o Leeds na primeira volta do campeonato, Bruno Fernandes e companhia não foram além de um empate sem golos na visita ao terreno da equipa de Marcelo Bielsa.

Com dois portugueses de início (Hélder Costa nos Peacocks e Bruno nos Red Devils), a primeira parte desenrolou-se sem grandes oportunidades de golo de parte a parte.

A etapa complementar foi mais mexida e nos 15 minutos finais Solskjaer lançou em campo Paul Pogba e Edinson Cavani na busca dos três pontos. Demasiado tarde: nenhum deles conseguiu quebrar a resistência do Leeds.

O Manchester United está no segundo lugar da Liga inglesa com 67 pontos, menos dez do que o líder Manchester City, que tem cada vez mais certa a reconquista do campeonato perdido na época passada para o Liverpool.