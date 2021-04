Um grupo de adeptos do Newcastle criou um fundo com o objetivo de comprar uma parte do clube ao atual proprietário, Mike Ashley, depois de goradas as negociações para vender de o emblema de St. James Park a um grupo saudita.

O grupo criou um fundo, denominado The Newcastle United Supporters Trust (NUST), e Greg Tomlinson, um dos líderes do movimento, pede aos adeptos que contribuam com o que puderem. «É preciso pormos o dinheiro onde temos a boca. Durante décadas, os adeptos ouviram dizer que eram o sangue do clube, mas quando as grandes decisões são tomadas, são sempre deixados de fora. É um facto infeliz no futebol, como na vida, o dinheiro manda», referiu.

Mike Ashley está interessado em vender o clube e esteve muito perto de chegar a um acordo com um grupo saudita, mas as negociações acabaram por colapsar. Greg Tomlinson considera que, agora, é a altura dos adeptos avançarem. «Juntar fundos vai-nos dar-nos o apoio financeiro necessário para que as nossas vozes possam ser escutadas quando o clube for eventualmente vendido», acrescentou.

Vozes que se levantam numa altura em que o Newcastle passa por dificuldades na Premier League, afundado no 17.º lugar quando já estão cumpridas trinta jornadas. «O NUST está a procurar juntar um pacote de dinheiro que permita aos adeptos duas possibilidades: comprar uma pequena parte do clube, caso seja vendido enquanto está na Premier League; ou que permita ajudar o clube caso seja relegado, com todas as consequências financeiras que daí advêm», referem ainda os organizadores do fundo que garantem ter já mais de catorze mil membros.

Warron Barton, antigo defesa do Newcastle e da seleção inglesa, também integra este fundo. O grupo admite ainda que caso a formação do fundo não tenha sucesso, pretende doar as verbas adquiridas a instituições de solidariedade do nordeste de Inglaterra.