O Newcastle-Tottenham esteve interrompido durante largos minutos devido a uma emergência médica nas bancadas do St. James Park. Os jogadores da equipa visitante aperceberam-se que um adepto estava a sentir-se mal e agiram de imediato.



Reguilon alertou o árbitro e Eric Dier foi chamar as equipas médicas. Perante o cenário de extrema gravidade, o juiz decidiu interromper o encontro e as equipas recolheram aos balneários.

Alguns minutos depois, as duas formações regressaram ao relvado e o jogo foi retomado.