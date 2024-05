O Bournemouth anunciou esta quarta-feira a contratação do internacional turco Enes Unal a título definitivo, como já estava previsto no acordo de empréstimo com os espanhóis do Getafe.

O avançado de 27 anos chegou em janeiro, por empréstimo, mas deixou marca forte nos 17 jogos que fez pelo Bournemouth, somando dois golos e outras tantas assistências na Premier League.