O Fulham anunciou a renovação de contrato com Marco Silva, que passa a ficar ligado aos Cottagers até ao verão de 2026.

Em Inglaterra desde 2016/17, o treinador português chegou ao Fulham em 2021/22, tendo garantido o regresso da à Premier League logo na primeira temporada com o primeiro lugar no Championship e o registo impressionante de 106 golos marcados durante a campanha.

Em 2022/23, o Fulham andou regularmente na primeira metade da tabela, tendo terminado a Premier League no 10.º posto com 52 pontos, mais 18 do que a primeira equipa imediatamente abaixo da zona de despromoção. Marco Silva estabeleceu ainda o recorde de vitórias do Fulham no principal escalão de Inglaterra (desde que a Premier foi criada em 1992) e esteve nomeado para o prémio de treinador do ano ao lado de Mikel Artera, Unai Emery, Roberto De Zerbi, Eddie Howe e Pep Guardiola, que acabou por ser distinguido.

Nesta temporada, o Fulham segue na 13.ª posição com 11 pontos em nove jogos.

O Maisfutebol sabe que ao contrato do treinador português, agora válido até 2026, está associada uma cláusula de rescisão de 10 milhões de libras, cerca de 11,5 milhões de euros.

Recorde-se que no verão Marco Silva foi um dos treinadores enquacionados pelo Al Hilal ainda antes da contratação de Jorge Jesus. O técnico de 46 anos recusou duas propostas do clube saudita.