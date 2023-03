O Crystal Palace anunciou que Roy Hodgson vai orientar a equipa até ao final da época.

O treinador de 75 anos ocupa o lugar deixado vago por Patrick Vieira, regressando ao emblema que treinou entre 2017 e 2021.

Roy Hodgson estava sem clube desde o final da época passada, quando deixou o Watford, que foi despromovido ao Championship.

O Crystal Palace está no 12.º lugar da Premier League com 27, apenas mais três do que a primeira equipa na zona de despromoção, e ainda não venceu para o campeonato em 2023.