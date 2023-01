O Fulham, de Marco Silva, alcançou esta noite a terceira vitória consecutiva na Premier League, ao vencer no terreno do Leicester, por 1-0.

Com João Palhinha a titular, a equipa londrina adiantou-se no marcador aos 17 minutos, fruto de um golo – que viria a ser decisivo – do sérvio Mitrovic, assistido por Willian.

Com este resultado, o Fulham iguala à condição o Liverpool na sexta posição, ambos com 28 pontos. O Leicester é 13.º.

Em Liverpool, o Brighton agravou a crise do Everton, de Frank Lampard, e goleou por 4-1.

Mitoma (14m), Ferguson (51m), March (54m) e Gross (57m) marcaram para a equipa do sul de Inglaterra, que contou ainda com o regresso do campeão do mundo Mac Allister, ele que entrou ao minuto 62.

Para os toffees, marcou Gray, de penálti, nos descontos.

Na tabela classificativa, e após 19 jornadas, o Brighton segue logo atrás do Fulham, com 27 pontos, ao passo que o Everton está em 16.º.