Depois da discussão calorosa entre Jurgen Klopp e Mohamed Salah, no empate a duas bolas entre o Liverpool e o West Ham, no passado sábado, foi agora a vez de Michail Antonio, avançado do hammers, contar o que aconteceu naquele momento.

«Eu não ouvi, mas o que sei foi pelo que os meus colegas contaram no treino. Quando os jogadores do Liverpool entram do banco, o Klopp dá-lhes sempre um grande abraço, mas o Salah foi numa direção diferente dele e ficou a colocar as meias, as caneleiras. Depois, parou o que estava a fazer e quase ignorou o treinador, deu-lhe apenas um 'high five'. Claro que o Klopp não gostou daquilo e perguntou-lhe se queria voltar a sentar-se no banco. O que o Salah lhe respondeu 'não sei'», disse, no podcast Footballer’s Football.

A discussão ocorreu já nos minutos finais do encontro, com Darwin Núñez a ser obrigado a afastar o egípcio, este mesmo que no final do encontro se recusou a comentar o momento e apenas disse: «Se eu falar, vai haver fogo».