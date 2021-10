Paul Scholes, referência do Manchester United, manifestou-se indignado com a goleada consentida pela equipa comandada por Ole Solskjar, no passado domingo, em casa, diante do Liverpool (0-5), apontando a mira particularmente para Paul Pogba que entrou no jogo ao intervalo, ficou ligado ao quinto golo da equipa de Jürgen Klopp e acabou expulso aos 60 minutos. O antigo médio chega mesmo a perguntar se existem condições para o internacional francês voltar a vestir a camisola da equipa.

«Pogba entrou ao intervalo para tentar ajudar a equipa e assumir um pouco da responsabilidade do jogo. Tentou mostrar que era forte e ofereceu um golo. Depois foi expulso com uma entrada ridícula. Ele deixou o Manchester United a perder por 5-0 e apenas com dez jogadores aos 60 minutos», começa por destacar o antigo internacional inglês.

Paul Scholes vai mais longe e coloca em causa a continuidade de Pogba no clube, numa altura em que o médio francês está em final de contrato. «Se Solskjaer continuar como treinador, Pogba vai voltar a vestir a camisola do Manchester United? Já teve tantas oportunidades, ele diz que lhe falta consistência no jogo, mas aquilo que Pogba não tem é disciplina. O que ele mostrou frente ao Liverpool foi um total desrespeito para com o treinador e companheiros», atirou ainda o antigo médio.

Ian Wright, antigo avançado do Arsenal, também foi muito critico em relação à exibição do United, mas não aponta o dedo apenas a Pogba e diz que a culpa é de todo o meio-campo da equipa de Old Trafford.

«É a grande diferença em relação ao Liverpool. Não há diferença na pressão seja quem for que jogue no meio-campo. Não interessa se é o Pogba, se é o Matic, o Fred ou o McTominay. Não basta coloca-los lá se eles não forem lutar pela bola, se eles não pressionarem. Se não foram treinados para pressionar, vãos continuar a ver erros de jogadores como Maguire e Shaw que fizeram um grande Europeu. A ideia que passa é que eles não sabem o que estão a fazer», disse o antigo avançado à BBC.