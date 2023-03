Gareth Southgate chamou um grupo de 25 jogadores para os jogos da Inglaterra frente à Itália e Ucrânia, que vão marcar o arranque da qualificação para o Euro2024, com apenas uma estreia, mas com algumas surpresas no sector defensivo.

Em relação ao grupo que esteve na fase final do Mundial 2022, no Qatar, o selecionador inglês deixou de fora jogadores como Tent Alexander-Arnold, Ben White ou Conor Coady, abrindo espaço para as entradas dos defesas do Chelsea Ben Chilwell e Reece James, juntando ainda Marc Guéhi do Crystal Palace.

James Maddison, médio do Leicester, é outra das novidades na lista de Southagate que conta apenas com um jogador que ainda não se estreou com a camisola dos três leões, Ivan Tomey, o goleador do Brentford (16 golos na Premier League) que foi recentemente alvo de insultos racistas nas redes sociais.

Here we go... your #ThreeLions for March camp! 🦁 — England (@England) March 16, 2023

A lista de convocados:

Guarda-redes: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defesas: Ben Chilwell (Chelsea), Eric Dier (Tottenham), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United) e Kyle Walker (Manchester City).

Médios: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester City), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City) e Declan Rice (West Ham).

Avançados: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) e Ivan Toney (Brentford).