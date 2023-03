O Manchester City apurou-se na terça-feira para os quartos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer o Leipzig por 7-0.

Ainda assim, as opções de Pep Guardiola para o onze titular foram questionadas, por ter deixado de fora Foden e Mahrez.

E na altura de responder, o treinador catalão voltou a deixar rasgados elogios a Bernardo Silva e revelou um segredo até aqui muito bem guardado: «Eu tenho mais informação sobre os jogadores do que a malta do Twitter e outros tipos».

«O Bernardo e o Grealish defenderam incrivelmente bem os passes entre o central do lado esquerdo e o lateral e isso foi uma mudança importante em relação ao primeiro jogo», começou por dizer antes de dizer que o médio português é único no mundo pela inteligência que mostra.

«Jogou o Bernardo porque o lado esquerdo do Leipzig é incrível e ele é superintuitivo. Tem a capacidade de pressionar três jogadores com apenas dois movimentos. E ninguém no mundo é capaz de fazer isso. Ninguém! Não é pelo físico dele, é pela inteligência. Por isso ele tinha de jogar. Lamento, mas eu tenho mais informações», concluiu o técnico.