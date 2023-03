«E Oscar vai para…»

Chegámos àquela altura do ano e ninguém consegue ficar indiferente.

No mundo do futebol, um dos destaques vai para uma dupla do Manchester City: Jack Grealish e Erling Haaland.

O inglês e o norueguês decidiram fazer também a sua nomeação e escolheram um dos colegas de equipa português… e a crítica não foi nada positiva, como se percebe num vídeo publicado nas redes sociais.

«Este prémio vai para Rúben Dias, para maior fraude. Ele vai ao ginásio quatro vezes por dia, mas nunca vemos nada», introduziu Grealish,

«Lembram-se quando defrontámos o Borussia Dortmund e ele foi destruído por este homem», questionou, apontando para Haaland, que também provocou Ruben Dias.

«Ele está sempre no ginásio, mas e os resultados? Onde estão os resultados?», atirou com um sorriso trocista.

Como terá ficado o ambiente no balneário?