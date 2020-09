O Tottenham classificou-se diretamente para a próxima ronda da Taça da Liga Inglesa, depois de o adversário, Leyton Orient, ter registado dez casos positivos de covid-19.

As autoridades governamentais não permitiram que o jogo se realizasse e, «de acordo com as regras da Carabao Cup, o Tottenham Hotspur foi premiado para avançar para a quarta ronda» da Taça da Liga «e agora vai jogar contra o Chelsea na terça-feira, 29 de setembro», pode ler-se no comunicado emitido pela Liga Inglesa.

O encontro entre o Leyton Orient, da quarta divisão inglesa e o Tottenham, a contar para a terceira ronda da prova, estava previsto para a passada terça-feira.