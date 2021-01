O Manchester City foi a Londres vencer o Chelsea por números expressivos, na sequência de uma primeira parte arrasadora, em que acabou por construir o resultado final do encontro. 1-3 na 17.ª jornada da Premier League.



João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares e ajudaram os Citizens a vencer na capital inglesa.



Ilkay Gundogan inaugurou a contagem ao 18.º minuto de jogo, Phil Foden ampliou a vantagem pouco depois e, com o Chelsea desesperado em busca do golo, o Manchester City chegou ao 0-3 graças a Kevin De Bruyne, após um lance em que Sterling fugiu a N'Golo Kanté mas acertou no poste da baliza local (34m).



O Chelsea de Lampard procurou responder à desvantagem, é certo, mas o City também criou oportunidades para marcar de novo. O melhor que os Blues conseguiram foi chegar ao 1-3 já em período de descontos, por intermédio de Hudson-Odoi.



O Manchester City fica na 5.ª posição, com 29 pontos e apenas 15 jogos disputados, enquanto o Chelsea está no 8.º lugar, com 26 pontos em 17 jogos realizados.



Veja os golos do jogo: