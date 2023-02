O embate entre o Fulham de Marco e o Wolverhampton de Julen Lopetegui terminou com um diplomático empate 1-1 a abrir a 25.ª jornada da Premier League. Os lobos, com quatro portugueses de início, entraram melhor no jogo e adiantaram-se no marcador com um golo de Pablo Sarabia, por sinal, o primeiro do ex-sporting na Premier League, mas a equipa da casa reagiu bem e chegou ao empate no segundo tempo com um grande golo de Solomon e só não virou o resultado nos descontos porque José Sá, com uma espetacular defesa, não deixou.

Um jogo com seis portugueses em campo, com João Palhinha no lado da equipa da casa, José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves e Matheus Nunes no lado dos visitantes. Entraram melhor os lobos, a jogar ao primeiro toque, com um futebol rápido e uma frente de ataque muito interativa, com Pablo Sarabia, Matheus Nunes, Raúl Jiménez e Matheus Cunha.

Um futebol fluído que levou João Palhinha a ver um amarelo cedo no jogo, o décimo na competição e que afasta o internacional português dos próximos dois jogos do Fulham. O golo dos visitantes chegou ao minuto 23, construído por três jogadores que já passaram pela liga portuguesa, com Matheus Nunes a cruzar da esquerda, Jiménez a amortecer de cabeça junto ao segundo poste e a deixar a bola redondinha para o remate certeiro de Pablo Sarabia que, ao fim de cinco jogos, marcou pela primeira vez na Premier League.

Os lobos, com mais posse de bola, continuaram a mandar no jogo até ao intervalo e até podiam ter ampliado a vantagem, mas a última palavra foi da equipa da casa, com Carlos Vinicius a testar os reflexos de José Sá com uma cabeçada.

Marco Silva não esperou muito mais e, logo a abrir a segunda parte, lançou Lukic e Solomon. O Wolverhampton voltou a entrar melhor e voltou a ter uma oportunidade para voltar a marcar, numa cabeçada de Jiménez que passou a poucos centímetros do poste. Logo a seguir, má notícia para Julen Lopetegui, que viu Matheus Cunha, em extremas dificuldades, a deixar o campo de maca.

No entanto, aos poucos, o Fulham foi crescendo no jogo, começou a conseguir pressionar os Wolves e acabou mesmo por chegar ao empate, ao minuto 64, com um grande golo de Manor Solomon, avançado israelita de 23 anos que marcou pela terceira jornada consecutiva. Um remate da quina da área, com a bola a descrever um arco e a entrar no poste mais distante, sem hipóteses para José Sá.

O jogo tornou-se mais tenso e chegou-se a ouvir Marco Silva a avisar Pablo Sarabia: «Isto não é Portugal!».

Julen Lopetegui, entretanto, «aportuguesou» ainda mais a sua equipa com as entradas de João Moutinho e Daniel Podence, enquanto Marco Silva lançou Diego Costa à procura do quatro triunfo consecutivo na Premier League.

O jogo acabou com o Fulham por cima e a ameaçar a reviravolta no marcador, com destaque para uma cabeçada de Carlos Vinicius a cruzamento de Kenny Tete, a proporcionar a defesa da noite a José Sá. Uma defesa espetacular do guarda-redes português a segurar o empate.

O Fulham falha, assim, a quarta vitória consecutiva na Premier League, mas soma o sexto jogo consecutivo a pontuar e, com 39 pontos, está agora a apenas dois do quinto lugar, ocupado pelo Newcastle.

O Wolverhampton, por seu lado, está no 15.º posto, com 24 pontos, quatro acima da zona de despromoção.

O primeiro golo de Sarabia na Premier League:

E o golaço de Solomon que ditou o empate: