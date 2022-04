Manuel Lanzini, médio argentino do West Ham, apanhou um valente susto a caminho do treino na passada quinta-feira quando perdeu o controlo do carro e chocou contra uma árvore. Apesar do aparato do acidente, o jogador recorreu às redes sociais para garantir que não ficou ferido.

«Queria agradecer a todos pelas mensagens de apoio e carinho que me fizeram muito bem. Foi um susto muito grande, mas, graças a Deus, dentro do que foi o acidente, correu tudo muito bem», escreveu o jogador na conta pessoal do Instagram.

Lanzini soma 35 jogos e marcou seis golos pelos hammers esta temporada.