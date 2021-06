O Wolverhampton anunciou esta terça-feira a contratação do jovem guarda-redes Louie Moulden, internacional inglês de 19 anos que está em final de contrato com o Manchester City e vai fazer concorrência a Rui Patrício.

Depois de ter dividido a formação entre o Liverpool e o City, Moulden jogou nas equipas de sub-18 e sub-23 dos citizens e, em janeiro passado, já tinha feito testes no Wolverhampton. O jovem guarda-redes vai, assim, reforçar a equipa de Bruno Lage, treinador que sucedeu a Nuno Espírito Santo, a partir de 1 de julho, depois de terminar o vínculo ao Manchester City.

Welcome to the pack, Louie! 👋 https://t.co/IBKfNHEedM pic.twitter.com/9gNB3vMPMR