A Premier League divulgou, esta quarta-feira, o calendário para a época 2021/22.



A estreia oficial de Bruno Lage no comando do Wolverhampton será em casa do Leicester. Por sua vez, o Tottenham que será orientado por Paulo Fonseca vai começar o campeonato em casa contra o campeão Man. City de Bernardo, Cancelo e Rúben Dias.



Por sua vez, o Manchester United de Bruno Fernandes inicia a Liga frente ao Leeds United, em Old Trafford enquanto o Liverpool, de Jota, começa a prova em casa do Norwich.



Os jogos da primeira jornada da Premier League:

Brentford-Arsenal

Burnley-Brighton

Chelsea-Crystal Palace

Everton-Southampton

Leicester City-Wolverhampton

Manchester United-Leeds United

Newcastle United-West Ham United

Norwich City-Liverpool

Tottenham Hotspur-Manchester City

Watford-Aston Villa