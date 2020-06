O consórcio português Corporate Football Organisation Portugal, liderado pelo empresário Fernando Côrte-Real revelou vontade de comprar o Charlton, clube do Championship, a segunda divisão inglesa.

O objetivo em termos desportivos, de acordo com uma entrevista concedida à Skysports, passa por devolver o clube à Premier League, no espaço de cinco épocas.

«Escolhemos o Charlton para investir por se tratar de um clube histórico de um dos mais importantes campeonatos internacionais. Tem uma excelente academia, que representa um excitante projeto de futuro», defende Côrte-Real.

O português revelou foram feitas duas propostas de aquisição, uma das quais pela compra da maioria do clube, encontrando-se o consórcio a aguardar por uma resposta.

Refira-se que o Charlton encontrava-se em zona de despromoção no momento da interrupção do campeonato – dois pontos abaixo da linha de água.

Questionado sobre a descida do clube poderia fazer o consórcio português recuar, Fernando Côrte-Real disse apenas acreditar na permanência do Charlton no Championship, para iniciar daí a ascensão até à Premier League.