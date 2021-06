Dean Henderson foi dispensado da seleção inglesa na manhã desta terça-feira devido a lesão.

A seleção dos «Três Leões» anunciou nas redes sociais que o jogador de 24 anos, que já não participou no treino de segunda-feira, tem uma lesão na anca, improvável de ser tratada a tempo de poder ser opção na baliza inglesa.

O guarda-redes do Manchester United, que era reserva direto do titular Jordan Pickford, foi trocado por Aaron Ramsdale. O jovem guarda-redes do Sheffield United fazia parte da lista de 33 jogadores que Gareth Southgate escolheu para os amigáveis de preparação. Acabou por ser um dos sete jogadores que foram «riscados» para o Euro 2020.

A seleção inglesa volta a campo na sexta-feira, frente à Escócia.