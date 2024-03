Luis Boa Morte prepara-se para ser o novo selecionador da Guiné-Bissau.

Atualmente como treinador-adjunto de Marco Silva, no Fulham, o antigo internacional português vai assumir funções no final da temporada, tal como referiram os «cottagers», em comunicado. Luis Boa Morte substitui assim, Baciro Candé, que terminou contrato no passado dia 15 de março.

Como jogador, esteve seis anos e meio ao serviço do Fulham, entre 2000 e 2007, onde realizou 250 jogos e apontou 54 golos. Regressou ao emblema londrino em 2021, quando Marco Silva assumiu o cargo de treinador principal. Além disso, como jogador, Luis Boa Morte soma 28 internacionalizações, com um golo marcado, num particular diante de Angola, em 2001.

Luis Boa Morte will leave Fulham at the end of the season to take up a position as Head Coach of Guinea-Bissau.



Thank you and good luck, Boa! 🤍