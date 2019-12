O Chelsea levou a melhor no dérbi londrino em casa do Tottenham, vencendo por 2-0.

No reencontro entre Lampard e Mourinho, o aprendiz levo a melhor sobre o mestre, numa partida em que o técnico português se pode queixar de erros individuais dos seus jogadores, ainda que os spurs tenham sido sempre inferiores ao Chelsea.

A figura da partida foi Willian, médio brasileiro que bisou na primeira parte e construiu a vitória que permite aos blues reforçarem o quarto lugar.

O primeiro golo da partida surgiu aos 12 minutos, num canto curto em que Aurier demorou uma eternidade a fechar o espaço a Willian, sendo driblado pelo brasileiro que rematou depois em arco para um golaço.

E se as coisas já estavam complicadas, pior ficaram com uma abordagem inacreditável do guarda-redes Gazzaniga já perto do descanso, a uma disputa de bola com Alonso.

O guarda-redes tentou chutar a bola quando a podia ter tentado agarrar, falhou o esférico e abalroou Alonso. O mais incrível é que o árbitro começou por assinalar falta ofensiva, mas o VAR entrou em ação e reverteu a decisão.

Da marca dos onze metros, Willian não perdoou e fez o 2-0 mesmo em cima do intervalo.

Na segunda parte, a tarefa do Tottenham ainda se complicou mais com a expulsão de Son aos 62m. Numa disputa com Rudiger, o sul-coreano esboçou uma tentativa de agredir o adversário, o VAR viu a situação e alertou novamente o árbitro, para desespero de Son e de Mourinho.

A partir daí, o Chelsea não mais se sentiu ameaçado pelo Tottenham, controlando o jogo até ao fim.

Com este resultado, o Chelsea reforça o quarto lugar na Premier League, o último que dá acesso à Champions, enquanto o Tottenham cai para o sétimo posto, agora a seis pontos dos lugares de Liga dos Campeões, além de ter sido ultrapassado pelo Sheffield Utd e pelo Wolverhampton nesta jornada.