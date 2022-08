O Manchester City empatou neste domingo a três golos na deslocação ao terreno do Newcastle, num jogo em que esteve a perder por 3-1.

João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares nos citizens e Rúben Dias juntou-se a eles em campo logo aos 20 minutos, quando foi chamado para render o lesionado Nathan Aké.

Por essa altura, o Manchester City já vencia por 1-0: golo de Gundogan aos 5 minutos após assistência soberba de Bernardo, em estreia a titular na presente edição da Premier League.

O Newcastle chegaria ao empate aos 28m por Almiron depois de um grande trabalho de Saint-Maximin na esquerda do ataque dos Magpies.

A equipa da casa passaria para a frente pouco depois, através de Callum Wilson em mais um desequilíbrio provocado por Saint-Maximin.

Aos 54 minutos, novo golo do Newcastle: Krippier, na cobrança fantástica de um livre, pôs a bola na «gaveta», batendo Ederson.

Só que o Man City renasceu para o jogo num ápice. À hora de jogo, Haaland reduziu para a diferença mínima.

Pouco depois, o avançado norueguês desperdiçou o bis na cara do guarda-redes dos Magpies, que não levou a melhor, logo a seguir, no frente a frente com Bernardo Silva. Isolado por Kevin De Bruyne, o português atirou com classe para o 3-3 num jogo que continuou frenético até ao fim, mas sem mais golos.

O Manchester City perde os primeiros pontos na Liga inglesa: soma agora 7, menos dois do que o líder Arsenal.