Wayne Rooney, antigo jogador do Manchester United, desafiou o treinador Erik tem Hag a deixar Cristiano Ronaldo de fora do embate desta segunda-feira com o Liverpool. O antigo internacional inglês, que chegou a jogar com o internacional português no United, considera que o antigo companheiro está longe da melhor forma, depois de ter falhado a pré-temporada, e, além disso, considera que o clube o devia deixar mesmo sair.

«Eu não jogaria com Cristiano Ronaldo e não jogaria com o Marcus Rashford. Se estivesse na posição do Ten Hag, a minha principal preocupação seria ter energia em campo, e o fracasso do United em recrutar um número 9 significa que eles confiaram em Ronaldo contra o Brentford, mesmo que ele não tenha treinado muito com a equipa. Ele parece que precisa de tempo para ficar em forma», começou por escrever Rooney na sua habitual coluna no The Times.

Além disso, Rooney lembra que o próprio Ronaldo pediu para sair. «Ele também deixou claro que quer deixar o clube. Não sei quais são as razões dele, mas, como escrevi na minha última coluna, eu deixava-o sair - ele é um grande jogador e vai sempre marcar golos, mas a missão do Ten Hag é fazer uma equipa que possa competir pelo título dentro de três ou quatro anos. Isso significa reconstruir a equipa com jogadores mais jovens», acrescentou.

O United está no último lugar da classificação da Premier League depois do seu pior arranque de temporada em mais de cem anos, tendo perdido o jogo de abertura contra o Brighton (1-2), em Old Trafford, antes de ser goleado pelo Brentford (0-4) na última ronda. Apesar de tudo, a equipa de Tem Hag até pode ultrapassar o Liverpool na próxima segunda-feira, uma vez que a equipa de Jurgen Klopp também não foi além de dois empates, com o Fulham e Crystal Palace, neste início da Premier League.

Wayne Rooney acredita que o Manchester United até pode vencer, mas para isso está convencido que Tem Hag terá de promover mudanças drásticas na equipa. «Se não correres, se não te esforçares, podes perder com qualquer equipa. Nunca vi o Manchester United tão carente dessas qualidades básicas. Não foi fácil de assistir à martelada do Brentford», atirou.

Wayne Rooney defende uma mudança de atitude, já esta segunda-feira para evitar que a equipa caia num poço sem fundo. «Ten Hag tem de fazer qualquer coisa urgentemente e a primeira prioridade é já contra o Liverpool, há que competir, há que tentar. Se ele fizer isso, os adeptos vão aceitar, mesmo que o United seja derrotado. Se jogar como contra o Brentford, o United sofrerá um resultado ainda pior do que a derrota por 5-0 diante do Liverpool na temporada passada», acrescentou.

Apesar de tudo, Rooney está convencido que o United não vai permitir nova derrota pesada diante do rival. «Não espero que isso aconteça, não consigo ver o United a ganhar, mas estou convencido que vai haver uma reação e eles vão perder com um golo estranho ou até arrancar um empate», destacou ainda.