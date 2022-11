Pep Guardiola renovou pelo Manchester City por mais duas épocas. O treinador catalão fica ligado aos citizens até 2025.

A cumprir a sétima época no clube de Manchester, Guardiola conquistou quatro vezes o título da Premier League, além de uma Taça de Inglaterra e quatro Taças da Liga.

Citado no site do clube, o treinador explicou a opção de continuar com a estabilidade que o clube lhe oferece para continuar a conquistar títulos.

«Estou muito confortável no clube, que é muito estável, e continuo a sentir que temos mais para conquistar juntos. É por isso que quero continuar a lutar por troféus.»

