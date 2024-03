O Manchester City derrotou este sábado o Newcastle, por 2-0, em jogo referente aos «quartos» da Taça de Inglaterra.

Numa partida de um só sentido, Bernardo Silva aproveitou os defesas adversários para levar os citizens para a próxima fase. Aos 13 minutos, o português marcou o primeiro do encontro, depois de ver um remate desviado pela defesa adversária enganar Dúbravka.

O segundo golo surgiu à passagem da meia hora, outra vez com um ressalto, agora devido à cabeça de Botman. O craque português recebe um passe do compatriota Rúben Dias e coloca a bola no fundo das redes e mais um toque da defesa a enganar o guarda-redes eslovaco.

Na segunda parte o rumo do jogo não se alterou, com o Manchester City a continuar por cima da partida, mas desta vez o golo não apareceu.

Matheus Nunes começou e acabou a partida no banco, não tendo somado qualquer minuto.

O Manchester City volta assim vencer o Newcastle esta época, naquele que é o quarto embate entre as duas equipas, com a equipa de Guardiola a sair por cima em três das vezes. O City apenas perdeu um dos últimos 16 jogos que recebeu o Newcastle em casa.

Nos outros jogos dos quartos de final da Taça de Inglaterra, o Coventry eliminou este sábado o Wolverhampton, por 3-2, num jogo impróprio para cardíacos. No domingo joga-se o Chelsea-Leicester e o 'clássico' Manchester United-Liverpool.