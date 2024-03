O Chelsea recebeu e venceu o Newcastle por 3-2, na 28ª jornada da liga inglesa. Cole Palmer foi o grande destaque do encontro, com um golo e uma assistência, num jogo que permite ao Chelsea «morder os calcanhares» aos adversários mais diretos no campeonato.

Os comandados de Pochettino inauguraram o marcador logo aos seis minutos. Cole Palmer rematou já dentro da área e com um toque sublime, Nicolas Jackson desviou a bola para o fundo da baliza.

A fechar o primeiro tempo, o Newcastle ainda conseguiu chegar ao golo da igualdade. Destaque para a enorme passividade na defesa do Chelsea e quem agradeceu foi Alexander Isak, que rematou cruzado, fora do alcance do guarda-redes.

Ainda assim, as individualidades dos «blues» voltaram a causar estragos aos 58 minutos. Enzo Fernández descobriu Cole Palmer à entrada da área e com um remate colocado, o jovem inglês bateu Dubravka, para uma explosão de alegria em «Stamford Bridge».

Aos 76 minutos foi a vez de Mudryk colocar o nome na lista de marcadores e ampliar para dois os golos de vantagem do Chelsea no encontro. Uma autêntica obra de arte criada pelo avançado ucraniano, que passou por um adversário, driblou o guarda-redes e atirou a contar.

Até final, o melhor que o Newcastle conseguiu fazer foi reduzir através de um «bilhete» de Jacob Murphy. Com este resultado, com menos um jogo e 39 pontos, uma vitória permite ao Chelsea aproximar-se do «top-6» da Liga Inglesa, que nesta altura é fechado pelo Manchester United, com 47 pontos.