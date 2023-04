Lisandro Martínez vai falhar o resto da temporada pelo Manchester United, depois de ter fraturado um metatarso de um pé, anunciou esta sexta-feira a equipa dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

«É esperado que o defesa argentino recupere totalmente para estar pronto para o início da próxima temporada», pode ainda ler-se no comunicado dos «Red Devils».

O defesa argentino lesionou-se no encontro com o Sevilha (2-2), da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, tal como o defesa francês Raphael Varane, que ficará de fora algumas semanas.

Martínez foi transportado para fora do relvado por Acuña e Montiel, jogadores do Sevilha com quem foi campeão do mundo pela Argentina.

Para o encontro da segunda mão, em Sevilha, em 20 de abril, além de Martínez e Varane, o Manchester United também não conta com o médio português Bruno Fernandes, castigado.