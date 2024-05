A conquista da Taça de Inglaterra confirmou a presença do Manchester United na Liga Europa, na próxima temporada.

Após ter terminado no oitavo lugar do campeonato (com os mesmos 60 pontos do Newcastle), os «red devils» agarraram a segunda vaga da Liga Europa e relegaram assim o Chelsea para a Liga Conferência, na próxima temporada.

Pior só mesmo o que acabou por acontecer aos «magpies», que viram a presença nas competições europeias escapar de forma inacreditável.

Desta forma, o Manchester United transformou uma época pouco ou nada conseguida no segundo troféu com Erik Ten Hag no comando técnico.