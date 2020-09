Mason Greenwood, jogador do Manchester United, pediu esta terça-feira desculpas pelo comportamento que fez com que fosse dispensado da seleção inglesa.

A imprensa avança que Mason Greenwood e Phil Foden estiveram com mulheres durante o estágio da equipa dos «Três Leões» na Islândia e há inclusivamente fotos dos dois a circularem na rede social Snapchat de uma das raparigas. O selecionador disse apenas que os atletas quebraram as regras estabelecidas por causa da covid-19.

«Agora que tive oportunidade de refletir no que se passou só posso pedir desculpas a todos pelo embaraço que causei. Foi irresponsável da minha parte quebrar os protocolos da covid-19 que estão em vigor para proteger jogadores, staff e o público», diz o avançado numa nota divulgada pelo clube.

«Quero pedir desculpa em particular ao Gareth Southgate, por o ter desiludido quando mostrou grande confiança em mim. Jogar por Inglaterra foi um dos momentos de maior orgulho na minha vida e só tenho de me culpar a mim próprio por este erro gigantesco», adianta Mason Greenwood.

O jogador termina com uma promessa à família, aos adeptos, ao Manchester United e a Inglaterra: «Vou aprender com esta lição.»

Antes, já Phil Foden tinham pedido desculpas através de uma mensagem no Instagram. «Peço desculpa ao Gareth Southgate, aos meus colegas de Inglaterra, ao staff, adeptos e ao meu clube e à minha família».

Depois de dizer que foi «um orgulho imenso» ter sido convocado para a Seleção e um privilégio vestir a camisola, o jogador afirmou: «Como jogador jovem com muito a aprender, mas tenho consciência da enorme responsabilidade que é representar o Manchester City e Inglaterra. Tomei uma má decisão e o meu comportamento não foi o que esperavam de mim.»

«Quebrei o protocolo da covid-19 implementado para me proteger a mim e aos meus colegas.l Como consequência, vou perder a oportunidade de viajar para a Dinamarca com a seleção, e isso dói. Vou aprender com esta lição e desejo ao selecionador e a todos os meus companheiros boa sorte para esta semana», garantiu.