O antigo futebolista Peter Whittingham encontra-se hospitalizado em Cardiff após ter sofrido lesões na cabeça na sequência de uma queda num pub.



Segunda a polícia galesa, o ex-jogador de 35 anos teve uma queda «acidental».



«Por volta das 22h00, a Polícia foi chamada a um estabelecimento em Barry. Um homem de 35 anos sofreu uma lesão na cabeça em resultado de uma queda e continua no Hospital Universitário de Gales, em Cardiff. Não há provas de algum acto criminoso e aparentemente a lesão sofrida foi provocada por uma queda acidental», pode ler-se no comunicado das autoridades.



A polícia refere ainda que vai continuar a investigar o caso.



Whittingham começou a carreira no Aston Villa e mudou-se para o Cardiff em 2007, clube que representou durante dez anos.