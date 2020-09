O selecionador inglês, Gareth Southgate, afirmou que Phil Foden e Mason Greenwood têm de voltar a ganhar a confiança, depois de terem sido dispensados da seleção por terem quebrado o protocolo da covid-19.

A imprensa inglesa avança que os dois atletas estiveram com mulheres durante o estágio da equipa dos «Três Leões», e há inclusivamente fotos dos dois a circularem na rede social Snapchat de uma das raparigas.

«Não sei como é que eles pensaram que aquele comportamento era aceitável. É um enigma para mim nesta altura», afirmou o selecionador aos jornalistas após o empate com a Dinamarca para a Liga das Nações.

«Falámos sobre quebra do protocolo da covid-19 e no início era preciso agir rapidamente para controlar a situação. O que se soube entretanto significa que, independentemente de haver ou não um problema com a covid, eles iriam para casa de qualquer maneira. Isso não será tolerado num estágio de Inglaterra», frisou.

E voltarão os dois jovens a ser chamados? «Tenho muito em que pensar. É preciso reconstruir a confiança e isso leva tempo. Tem de haver consequências do que aconteceu e depois temos de os ajudar a reconstruir a confiança», afirmou Southgate.

«Os jovens erram mais vezes do que os mais velhos, mas isso não significa que vamos usar isso contra eles para sempre», frisou, alertando será «uma provação incrível para eles e para as famílias» terem de lidar com a situação «com os holofotes sobre eles.»

Os dois jogadores já pediram, entretanto, desculpa pelo comportamento, voltaram a Inglaterra em voos separados, receberam uma mensagem de apoio do capitão Harry Kane.

«Não queria que se sentissem sozinhos. Eles sabem que erraram, são jovens rapazes num mundo grande. Não voltará a acontecer», disse Kane aos jornalistas.