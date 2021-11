Após mais um desaire do Manchester United (derrota, por 4-1, em casa do Watford), Bruno Fernandes voltou a reconhecer que nem só Ole Solskjaer tem responsabilidade pelos maus resultados. Aliás, o internacional português já tinha saído em defesa do técnico dos 'red devils' diante dos adeptos.

«É culpa de todos, não é do treinador, ou de um ou dois jogadores. Todos têm de assumir a responsabilidade porque todos têm de fazer melhor», afirmou, no fim da partida deste sábado, aos microfones da beIN.

Bruno Fernandes lamentou a exibição e admitiu que a equipa jogou «apenas numa parte».

«O Watford é uma boa equipa, são agressivos e com qualidade na frente. Se lhes concederes oportunidades, vais sofrer golos. E isso está a ser um problema para nós em muitos jogos. A atitude esteve lá na segunda parte, mas na primeira não. Não metemos o pé, não fizemos desarmes, não ganhamos duelos e contra estas equipas precisas disso. Tens de tentar manter a mesma intensidade deles e mostrar a tua qualidade, mostrar porque jogas no Manchester United», vincou.

Com a goleada sofrida ante o Watford, o Man. United caiu para o sétimo posto da Premier League.