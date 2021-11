o Manchester United foi goleado por 4-1 na visita ao terreno do Watford e os adeptos do «red devils» não perdoaram Ole Gunnar Solskjaer, que assumiu a responsabilidade da derrota, passou entre os jogadores e aproximou-se, sozinho, da bancada onde estavam os seguidores da equipa visitante.



Vendo Solskjaer a ser vaiado pelos adeptos do Man. United, Bruno Fernandes decidiu avançar e fazer um sinal, sublinhando que a culpa é de toda a equipa, português incluído.



Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo foram titulares no segundo desaire consecutivo dos «red devils».



Veja o gesto de Bruno Fernandes: