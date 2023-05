O Nottingham Forest venceu em casa o Southampton por 4-3, deixou a zona de despromoção e praticamente condenou os Saints à descida ao segundo escalão do futebol inglês.

Num jogo de alta tensão, encarado pelas duas equipa como uma final, Taiwo Awoniyi inaugurou o marcador para o Forest aos 18 minutos e dobrou a vantagem logo a seguir.

Carlos Alcaraz ainda reduziu aos 25m, mas Morgan Gibbs-White fez o 3-1 de penálti já perto do apito para o intervalo.

Na segunda parte, Lyanco relançou o jogo para a equipa do sul de Inglaterra aos 51m, mas o ex-Palmeiras Danilo tratou de dar novamente dois golos de vantagem ao Nottingham Forest.

O Southampton ainda fez o 4-3 de penálti por James Walker-Peters, mas já em tempo de compensação e demasiado tarde para poder ambicionar dar a volta ao texto.

Com este resultado, o Nottingham Forest salta para o 16.º lugar da Premier League com 33 pontos, mais três do que as equipas imediatamente abaixo da zona de descida. O Southampton é último com 24 pontos, sem saber se três vitórias nos jogos que lhe restam até ao final da época permite evitar a despromoção ao Championship.