Um golo de Tomas Soucek, aos 86 minutos, deu ao West Ham uma vitória surpreendente em Goodison Park, casa do Everton. Soucek aproveitou um ressalto na perna esquerda de Yerri Mina para fazer o único golo do jogo em Liverpool e estragar assim o início do ano aos Toffees.



Com a vitória, o West Ham salta para o décimo lugar e passa a ter 26 pontos, menos três do que o Everton e em igualdade com Aston Villa, Chelsea, Tottenham, Manchester City e Southampton. Que luta!



No Everton, André Gomes entrou aos 64 minutos para o lugar de Gylfi Sigurdsson, como pode ver na FICHA DE JOGO.



VÍDEO: