O West Ham subiu esta sexta-feira o quinto lugar da Premier League, à condição, ao vencer em casa do Leeds United, por 2-1.

No jogo que abriu a 12.ª jornada do campeonato inglês, Klich deu vantagem à formação da casa aos seis minutos, de penálti. Soucek empatou depois aos 25m, com Ogbonna a fazer o 2-1 final a dez minutos dos 90.

Refira-se que no Leeds, Hélder Costa foi lançado logo ao intervalo.

Assim, como foi acima referido, o West Ham sobe ao quinto lugar, com 20 pontos, mas mais um jogo que os rivais diretos. Já o Leeds está no 14.º lugar, com 14 pontos.