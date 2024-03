Kobbie Mainoo foi convocado pela primeira vez para seleção inglesa, informou a federação esta terça-feira.

O médio de 18 anos foi inicialmente convocado para a seleção sub-21, mas Gareth Southgate decidiu chamá-lo para representar a seleção principal dos três leões.

Esta época, Mainoo já fez 20 jogos com a camisola do Manchester United, tendo marcado dois golos.

De recordar que na quinta-feira passada, o próprio técnico inglês afirmou que não convocou o jovem do Manchester United, pois queria deixar o jogador desenvolver-se e que era muito cedo para jogar na seleção principal, mas face à chamada é possível perceber que mudou de opinião.

«Ele é um brilhante jovem jogador, mas ainda só tem alguns jogos e temos de ter cuidado. É importante tomar estas decisões no momento correto. Idealmente temos de o deixar desenvolver ao seu ritmo. Mas é um excelente futebolista e está a ter uma experiência fabulosa no Man. United», referiu em conferência de imprensa.

An addition to the #ThreeLions squad... 🤩



Congratulations to Kobbie Mainoo, who has received his first senior international call-up! 👏