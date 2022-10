O Tottenham perdeu em casa diante do Newcastle antes de receber o Sporting para a Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira.

Os Spurs foram derrotados em Londres por 2-1 para a jornada 13 da Premier League, penalizados com dois erros de Lloris.

O guarda-redes francês esteve mal nos nos golos dos forasteiros, que ao intervalo já venciam por 2-0, com tentos de Callum Wilson e Almirón.

Na segunda parte, Harry Kane ainda reduziu, mas não evitou a derrota, que deixa os londrinos no 3.º lugar, com 23 pontos, mais dois do que Newcastle, que é 4.º classificado.

