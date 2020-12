Sorte grande para José Mourinho no sorteio da Taça da Liga inglesa, realizado esta quarta-feira, logo após a vitória do Manchester United em Goodison Park (2-0), uma vez que o Tottenham vai receber o Brentford, do Championship, num dos jogos das meias-finais, enquanto o United e City vão decidir a outra vaga na final, num dérbi marcado para Old Trafford, logo a abrir o ano.

Assim, a 4 de janeiro, o Brentford visita o Tottenham, enquanto a equipa de Bruno Fernandes recebe o vizinho City com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva