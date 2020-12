O Tottenham de José Mourinho foi ao Britannia Stadium bater o Stoke City por 2-1 e, desta forma, juntou-se ao Manchester City e ao Brentford nas meias-finais da Taça da Liga inglesa. Um jogo que os Spurs dominaram e controlaram praticamente do início ao fim, mas com um susto pelo meio.

Os Spurs atravessavam um momento sensível, depois de uma série de três jogos sem vencer, que os fizeram cair do primeiro para o sexto lugar da Premier League, mas aina assim Mourinho promoveu algumas alterações em relação ao desaire com o Leicester. Son Heung-min, por exemplo, começou o jogo no banco, ao lado de Vinícius, com o treinador a apostar num ataque com Gareth Bale e Harry Kane.

Um jogo que começou com o Tottenham a controlar desde o primeiro minuto, com uma elevada posse de bola a empurrar a equipa da casa para junto da sua área. Depois de dois pontapés de Dele Alli, os Spurs acabaram por cehgar ao gilo, aos 22 minutos, com um desvio subtil de Gareth Bale, de cabeça, após cruzamento de Harry Winks. Uma vantagem natural, tal era o domínio dos visitantes.

A vantagem ao intervalo era mínima, mas a exibição dos Spurs era sólida e permitiu a Mourinho poupar Bale e lançar Son para a contenda. No entanto, logo aos 55 minutos, o Stoke chegou ao empate, praticamente na primeira oportunidade que criou. Transição rápida com Brown a surgir com espaço sobre a direita e fazer um grande passe para a entrada de Thompson que só teve de encostar.

Mourinho não ficou nada satisfeito, esperou mais uns minutos e trocou Dele Alli e Lucas Moura por Lamela e Sissoko. Os Spurs voltaram a aumentar a pressão e recuperaram a vantagem, aos 71 minutos, com um grande pontapé de Davies.

O Stoke arriscou tudo à procura de novo empate, mas acabou por consentir mais um golo aos 81 minutos. Erro de Thompson permitiu a Sissoko lançar Harry Kane para o interior da área e o avançado não desperdiçou no seu habitat natural.

3-1 e a eliminatória decidida, com o Tottenham a juntar-se ao Manchster City e ao Brentford nas meias-finais da Taça da Liga. Fica apenas por apurar a última vaga que vai ficar definida ainda esta quarta-feira com o Manchester United de Bruno Fernandes a visitar o Everton de André Gomes.