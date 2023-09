A vida de Lionel Messi em Miami continua de vento em popa: esta madrugada, o Inter venceu em Los Angeles o LAFC por 3-1, em mais um jogo da MLS.

Desta vez, Messi não marcou, mas foi igualmente decisivo. Mas já lá vamos.

Logo aos 14 minutos, Facundo Farías, também ele argentino, abriu o marcador para a equipa da Flórida com um remate colocado em esforço.

Depois sim, houve show de Messi: o número 10 do Inter Miamo descobriu Jordi Alba com um grande passe para o primeiro golo do lateral espanhol pelo novo clube, aos 51 minutos, e serviu Leonardo Campana para o 3-0 a sete minutos dos 90.

A acabar, refira-se, o LAFC ainda reduziu, por intermédio de Hollingshead. A assistência foi de Carlos Vela.

Apesar do triunfo, o Inter Miami continua no penúltimo lugar da Conferência Este da MLS.